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Gündem ‘Süt banyosu’ görüntüleri ile gündem olan o isim konuştu! İşte yeni işi
Gündem

‘Süt banyosu’ görüntüleri ile gündem olan o isim konuştu! İşte yeni işi

Konya’da, bir süt toplama merkezinde ‘süt banyosu’ olayıyla gündeme gelen Emre Sayar (24) ve Uğur Turgut’un (32) hakkındaki iddianame geçtiğimiz hafta kabul edilmişti. Sayar, "Artık bir lastikçide çalışıyorum. Daha dikkatliyim. Böyle bir hatayı nasıl yaptığıma inanamıyorum. Niye tutuklandık ve niye ağır cezada yargılanıyoruz onu da anlamış değilim" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 07:54:00 -
‘Süt banyosu’ görüntüleri ile gündem olan o isim konuştu! İşte yeni işi

Konya’da, bir süt toplama merkezinde ‘süt banyosu’ olayıyla gündeme gelen Emre Sayar (24) ve Uğur Turgut’un (32) hakkındaki iddianame geçtiğimiz hafta kabul edilmişti. Sayar ve Turgut önümüzdeki günlerde Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

Turgut ve Sayar, ‘içilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek’ suçundan yargılanacak. En az 2 yıl en çok da 15 yıl hapis cezası alabilirler.

"Böyle bir hatayı nasıl yaptım"

Kasım ayında ortaya çıkan olay kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Görüntülerde kazanının içinde banyo yapan Sayar "Artık bir lastikçide çalışıyorum. Daha dikkatliyim. O kazan süt kaynatma kazanı değildi. İçindeki de süt değildi. Süt lekesi kalmış kazana sıcak su koymuştuk. Böyle bir hatayı nasıl yaptığıma inanamıyorum. Niye tutuklandık ve niye ağır cezada yargılanıyoruz onu da anlamış değilim. Dezenfektan kazanıydı. Sütler tanklara konuluyor onlar da eksi derecelerde soğuk, içine girip banyo yapılamaz." dedi.

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Yorumlar

sahici

BU DURUM ÜLKENİN NE KADAR SAHİPSİZ VE GIDANIN NE KADAR KONTROLSÜZ OLDUĞUNUN BEŞGESİDİR. ASIL SIKINTI BÖYLE SEVİYESİZ BASİT CAHİL BİRİNİN GIDA SKTÖRÜNDE ÇALIŞTIRILMAIDIR. HALİYLE BU FİRMANIN YÖNETİMİNDE SIKINRI VAR. NASIL OLLSA FIRANSIZ FİRMASI SÜTÜDE FIRANSAYA GÖTÜRMÜYOR. BURADA SATIYOR.
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