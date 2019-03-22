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Süt analiz desteklemeleri ödenmeye başlıyor

Tekirdağ DSYB Başkanı Ergin Durgun, Süt analiz desteklerinin ödenmeye başlayacağını söyleyerek "Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyelerinin hesabına yatacak miktar ise 1 milyon 643 bin 400 TL’dir.

22 Mart 2019 Cuma 09:30
Süt analiz desteklemeleri ödenmeye başlıyor

Tekirdağ DSYB Başkanı Ergin Durgun, Süt analiz desteklerinin ödenmeye başlayacağını söyleyerek "Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyelerinin hesabına yatacak miktar ise 1 milyon 643 bin 400 TL’dir. Ödemeler 22 Mart Cuma günü saat 18.00’den itibaren tüm TC numaralarına aynı anda Bakanlık tarafından yetiştiricilerin hesaplarına yatırılacaktır" dedi.


Çiğ süt analiz çalışmalarında 10 baş ve üzeri saf ırk ineğe sahip üye işletmelerin, Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) saha personeli tarafından ziyaret edilerek hayvanlardan alınan bireysel süt numunelerin analiz laboratuvarına getirildiğini dile getiren Durgun, laboratuvarda sütlerin protein, yağ ve somatik hücre değerlerinin analizlerinin yapıldığı kaydedildi.


Tekirdağ DSYB Başkanı Ergin Durgun yaptığı açıklamada, "Yapılan analizlerin sonuçları bizlere üyelerimizin üretmiş oldukları sütün kalitesi, hayvanlarının bakımı, beslenmesi, sağlığı ve ıslah çalışmaları ile ilgili bilgi vermektedir. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu analizler sonucunda süt değerleri uygun kriterlerde olan hayvancılık işletmelerine destek verilmektedir. 2018 yılı için inek başına 150 TL Bakanlık tarafından destek ödenecektir. 2018 yılı için yetiştiricilere ödenecek miktar Türkiye genelinde 46 milyon 181 bin 850 TL’dir. Bu ödenecek olan miktarın yüzde 11’ine denk gelen 4 milyon 995 bin 450 TL miktarlık kısmı Birliğimiz bünyesinde bulunan süt analiz laboratuvarında yapmış olduğumuz analizler neticesinde hak edilmiştir. Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyelerinin hesabına yatacak miktar ise 1 milyon 643 bin 400 TL’dir. Ödemeler 22 Mart 2019 Cuma günü saat 18.00’den itibaren tüm TC numaralarına aynı anda Bakanlık tarafından yetiştiricilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacaktır. Birliğimiz bünyesinde bulunan süt analiz laboratuvarında yapmış olduğumuz ıslah amaçlı çiğ süt analiz çalışmaları sebebiyle yetiştiriciler hem hayvanlarının üretmiş oldukları sütlerinin özellikleri hakkında bilgi sahibi oluyorlar hem de analiz sebebiyle Bakanlığımız tarafından destek almaya hak kazanıyorlar" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:30
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