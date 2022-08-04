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Yaşam Susurluk orman yangını son durum | Balıkesir orman yangını söndürüldü mü?
Yaşam

Susurluk orman yangını son durum | Balıkesir orman yangını söndürüldü mü?

Balıkesir’de orman yangını çıktı. Orman yangınında son durum ise merak ediliyor. Peki, orman yangınında son durum nedir? Susurluk orman yangını söndürüldü mü?

Yeniakit Publisher
2022-08-04 21:49:00 -
Susurluk orman yangını son durum | Balıkesir orman yangını söndürüldü mü?

Yaz aylarıyla birlikte orman yangınları bir hayli arttı. Son olarak Balıkesir’den orman yangını haberi geldi. Peki, orman yangını söndürüldü mü?

Susurluk orman yangını son durum | Balıkesir orman yangını söndürüldü mü?

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde orman yangını çıktı. Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 kara ekibi, 2 dozer ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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