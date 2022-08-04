Susurluk orman yangını son durum | Balıkesir orman yangını söndürüldü mü?
Balıkesir’de orman yangını çıktı. Orman yangınında son durum ise merak ediliyor. Peki, orman yangınında son durum nedir? Susurluk orman yangını söndürüldü mü?
Yaz aylarıyla birlikte orman yangınları bir hayli arttı. Son olarak Balıkesir’den orman yangını haberi geldi. Peki, orman yangını söndürüldü mü?
Susurluk orman yangını son durum | Balıkesir orman yangını söndürüldü mü?
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde orman yangını çıktı. Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 kara ekibi, 2 dozer ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.