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Aktüel

Süslenmiş eşeklerle 23 Nisan kutlaması

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde, evlerinden çıkamayan çocuklar için süslenmiş eşeklerin çektiği araçla bir kutlama yapıldı.

2020-04-23 18:16:36 -
Süslenmiş eşeklerle 23 Nisan kutlaması

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde, evlerinden çıkamayan çocuklar için süslenmiş eşeklerin çektiği araçla bir kutlama yapıldı.


Eşekler ve çektikleri araç gelin arabası gibi bir güzel süslendi ve daha sonra da müzik eşliğinde ilçenin mahallelerinde dolaştırıldı. Süslenmiş eşeklerin çektiği aracı arkadan takip eden itfaiye aracından ise müzik sesi yükseldi. Kapılarının önünden geçen süslü eşekleri gören çocuklar ve aileler neşelenirken, çocuklarından mutlulukları gözlerden kaçmadı.

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