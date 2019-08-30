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Suşehri ve Gürün’de Zafer Bayramı kutlandı

Sivas’ın Suşehri ve Gürün ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayram’ının 97’inci yıl dönümü kutlandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:26
Suşehri ve Gürün’de Zafer Bayramı kutlandı

Sivas’ın Suşehri ve Gürün ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayram’ının 97’inci yıl dönümü kutlandı.


Zafer Bayram’ının 97’inci yıl dönümü kutlamaları,Suşehri Kaymakamı Vekili Çağlar Partal ve Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel’in Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Programda, Asteğmen Salih Yıldız Türk Silahlı Kuvvetleri adına günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Yıldız, “97. Yıl dönümünü ilk günkü gurur ve heyecandan hiç bir şey kaybetmeden aynı duygularla kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi ile Başkomutan Mustafa Kemal’in önderliğinde ki yüce Türk Ulusu Emperyalist güçlerin işgalci ordularını Ana vatan topraklarından kesin olarak atarak ebedi özgürlük ve bağımsızlığına kavuşmuştur. Bu zafer bütün otoritelerin tartışmasız bir askeri deha kabul ettiği ulu önder Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk tarafından Anadolu’da sağlanan milli birlik ve beraberliğin mutlak bir sonucu olarak kazanılmıştır. Her safhası tek tek düşünülerek hazırlanan bu zafer Aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal Kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eserdir” dedi.


Program kaymakamlık makamında yapılan tebriklerin kabulü ile program sona erdi.



Gürün ilçesinde ise30 Ağustos Zafer Bayramının 97’inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Hükümet Konağı Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Gürün İlçe Jandarma Komutanı J.Bnb. Burhan Çolak, milli mücadele döneminde yaşanan tüm imkansızlıklara rağmen kazanılan zaferin Anadolu’nun ebedi olarak Türk yurdu olduğunu tüm dünyaya bir kez daha ispatladığını ifade etti. Okunan şiirlerin ardından Gürün Kaymakamı Berdibek, makamında tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenine Gürün Kaymakamı Muhammed Berat Berdibek, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:26
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