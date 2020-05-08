Suşehri Belediyesinin Covid-19 mücadelesi

Korona virüs tedbirleri ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi veren Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Ülke genelinde iyimser havaların oluşmaya başladığını, fakat alınan tedbirlere yinede riayet edilmesi gerektiğini söyledi.

Belediye olarak 13 mart 2020 tarihinden itibaren gerek dezenfekte, gerekse ilçe genelinde başlatılan temizlik çalışmalarının halen devam ettiğini kaydeden Yüksel, “İlçemiz genelinde başlattığımız dezenfekte ve temizlik çalışmaları kapsamında, 8 cadde, 400 sokak ile yaklaşık 130 km yol yıkamasına karşılık, 100 ton çöp ve atık malzeme şehir içerisinden çöp toplama alanına taşınmıştır. İnsan sağlığını düşünerek kamu kurumlarımıza el dezenfekte ve hijyen malzemelerinin dağıtımı yaptık. Yine bu bağlamda sokaklarımızda belli noktalara özellikle banka önlerine el dezenfektanı montajlarını yaparak halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Maske, eldiven ve diğer hijyen ürünlerindeki sıkıntıyı ortadan kaldırmak için bir takım irtibatlar kurarak ilçe esnafımıza, kamu kurumlarımıza, askeri birliklerimize, emniyet güçlerimize, sürekli olarak maske dağıtımları yapılmaktadır.” Dedi.