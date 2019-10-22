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"Susamam" diyen sözde rapçiden çelişkili sözler

Sözde Türkiye'nin sorunlarına parmak basmak amacıyla 19 rapçiyle birlikte seslendirdiği "Susamam" adlı parçada özentilikten dem vuran Şanışer lakaplı rapçi Sarp Palaur söylediği aynı özentiliği kendisi yaptı.

22 Ekim 2019 Salı 19:51
"Susamam" diyen sözde rapçiden çelişkili sözler

yeniakit.com.tr  Türkiye'nin toplumsal sorunlarına parmak bastıklarını iddia ederek "Susamam" isimli rap şarkıyla beraberindeki 19 rapçiyle birlikte Gezicilere ve marjinal gruplara isyana teşvik mesajı veren, Türk polisine "katil" imasında bulunan ve terör örgütü PKK'ya selam çakan sözde rapçi Şanışer lakaplı Sarp Palaur ekşisözlük'e konuk oldu. Starbucks'a gittiğini söyleyen sözde rapçi Şanışer birbiriyle çelişkili ifadeler kullandı.

Ekşi Sözlük'te soru cevap etkinliğinde bir kişinin, "Start-up'ım var ve starbucks'a gidiyorum. Nedir problem? Vergi veriyor olmam mı? Oy veriyor olmam mı?" şeklinde sorusuna Şanışer, "Kanka çok haklısın. Tabii ki bir problem yok. o bir mizansen. Orada bir sanatsal anlatı yapmaya çalıştım kendi çapımda. Yoksa tabii ki start uplar olmadan dünyayı yakalamamız mümkün olmaz. Eski usul ticaretle bu iş olmaz. Ben de Starbucks'a gidiyorum" şeklinde cevap verdi. Şanışer, "Susamam" adlı parçada "Elinde 3. dalga karton bardak kahve Tek derdin o özenti "Start-Up"ın" ifadeleri kullanmıştı. Sözde rapçi paylaştığı bu mesajla söylediği özentiliği kendisi yapmış oldu.

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Haber Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 19:51
  1. Sarp Palaur
  2. Şanışer
  3. Ekşi Sözlük
  4. Türkiye
  5. PKK

YORUM YAZ

  • MuhammedMuhammed34 dk önce
    Şarkıda her şeyi unutup AKPKKya güvenenlerden suç işleyenlerden bahsediyor siz özenti startup a takmışsının tabi diğerlerinde kol gibi haklı olduğu için eleştiremiyorsunuz
  • İsimİsim2 sa önce
    Eee sizde bunu haber diye yazdınız mı yani?
  • ImfastherosImfastheros9 sa önce
    Akit gazetesi,amacınız ne bilmiyorum,ancak ordaki gizli "(!)" işaretini görmemeniz beni üzdü açıkçası.Haber başlıklarını seçerken daha dikkat edelim.
  • &123??&123??9 sa önce
    ?Ne?
  • Gerçek Bir İnsanGerçek Bir İnsan9 sa önce
    "Yeni Akit" güldürme...
  • ..10 sa önce
    PKK'ya nerde selam çakmış, polislere katil demiş? 
  • Cafer Tellioğulları Cafer Tellioğulları 12 sa önce
    Bence böyle birşeyi bile aramanız çok saçma olmuş. 
  • Furkan ÇokgözFurkan Çokgöz12 sa önce
    Bence yalan doğruysa kanıtlayın 
  • KABUSKABUS12 sa önce
    Bence yalan doğruysa kanıtlayın 
  • Nuran akNuran ak12 sa önce
    Allah aşkına saçma sapan haber yapmayın bir kere kaynaklari arastirin 22 rapci var sarkida 19 degil ve ayri a sozde rapci degil öz bi öz rapci safkidaki sozleei bosa oraya buraya cekmeyun ulkenin sorunlarini anlama kapasitesine sahip degilsiniz kendinizs yediremiyosunuz azicik sozleri anlamaya çalışınız
  • Kim Hye BiKim Hye Bi12 sa önce
    Sözde rapçi derken ne demek istediniz anlamadım.Size göre rapçi ben fero mu?
  • Cemre MCemre M13 sa önce
    Ya siz yaptığınız şu haberle kendi zihniyetinizi ve vizyonunuzu ortaya koymuşsunuz zaten. Şarkıyı dinlemişsiniz de anlamayı hiç denememişsiniz. Bir de üstüne bu mesleği yapıyorsunuz ya, e PES!
  • NurNur13 sa önce
    Üslubunuza biraz daha dikkat etmelisiniz. Sözde rapçi dediğiniz kişinin birçok dinleyicisi var, aynı zamanda haber konusu olan şarkınında öyle.
  • BysraBysra13 sa önce
    Adam insanların düşüncelerini ve yapılan yanlışları korkmadan haykırdığı için ni isyancı oldu yani ? Yazık sizlere..!
  • BeyinBeyin13 sa önce
    Yapicaginiz haber kalitesi anca bu işte adam yakalanıyor sanki Starbucks ta kendi söylüyor gidiyorum diye herkes gidebilir hayat amaci bununla hava atmak değil pkk yida kullanmayin herhaltta sarkida en ufak bir pkk sempatisi yok hatta soyleyenlerden bir sarkici fetocu ve pkklilar bizi dinlemsin diyo
  • Şer hayranıŞer hayranı14 sa önce
    Siz nasıl tarafsız haber yapıyorsunuz bu nasıl haber o hesabın Şanışer olduğunu kim kanıtlayabilir kanıtlasanız bile şanışerin şarkıda ne anlatmak istediği çok açık ne anlattığını bilmeyen herkes yorum yapıyo bu ne
  • B.dB.d14 sa önce
    Bu haber yalan milleti kandirmayin
  • Murat karadenizMurat karadeniz14 sa önce
    Yine araştırılmadan yazılmış bir haber, yine akit.
  • BernaBerna14 sa önce
    E yanlış ne demiş kii
  • Ezgi Ezgi 15 sa önce
    Siz susun sözde yanlı haberciler
  • Adım lazım değil Adım lazım değil 15 sa önce
    Boşsun yeni akit bomboş
  • MozartMozart16 sa önce
    Bu şarkısı b.k gibi
  • Ad aAd a16 sa önce
    Şanışer'in gerçek hesabı olduğu konusunda nasıl bu kadar eminsiniz ?
  • MelisaMelisa16 sa önce
    Oldukça kalitesiz bir haber. Dilerim ki kendinizi geliştirir ve doğru düzgün tabirler ile haber yaparsınız.
  • UnknowUnknow16 sa önce
    Sözde rapci
  • AdaAda17 sa önce
    15 dakikalık şarkıdan çıkardığınız sonuç bu mu?? Gerçekten çok yazık.
  • hepimiz Ademoğluyuzhepimiz Ademoğluyuz17 sa önce
    şanışer uyuşturucuya teşvik içeren içerikler paylaşmıyor bir kişi hakkında yorum yaparken yorum yaptığınız kişiyi önce bi araştırın sonra yazarsınız "düşünene adamlar"
  • AsdfAsdf17 sa önce
    Harbi AKP'lisiniz onun gerçek şanışer olduğundan nasıl bu kadar eminsiniz
  • tam adtam ad17 sa önce
    çelişkili bir söz yok kendisi de soylemiş sanatsal bir anlatmaya çalışmış, bunun neresi kötü .
  • JosephJoseph23 sa önce
    JosephBoş yapmayın
  • yediemirleryediemirler1 gün önce
    Soytarı..tam bir ŞEBEK MAYMUNU....
  • Ya bir de şey diyeceğimYa bir de şey diyeceğim1 gün önce
    Ekrana süs diye çıkan şarlatan hep Fanatik Biri.
  • DenizDeniz1 gün önce
    Susamam şarkısının size bu kadar batıyor olması da ne kadar traji komik bir gün düşünecek misiniz acaba "Ben nasıl düzeltebilirim Türkiye'yi?" diye.
  • #susamam#susamam1 gün önce
    Şayet beyni olmayan birine anlatsaydınız bu haberi körü körüne inanırdı sayfanızın çoğu okuyanının olduğu gibi daha bir şey demek istemiyorum...
  • xxxxxxxx1 gün önce
    yazarlarin hep yaptigi bisey bu.imgesel bi carpitmaAdam ne guzel yaaziyo iste niye manipule ediyosunuz
  • DÜŞÜNENE ADAMDÜŞÜNENE ADAM1 gün önce
    TÜRKİYE CUMHURİYETİ .devletinde ,Tarkan gibi bir çok sözde sanatcılar var olduğu sürece yalakalar bitmez ,tıpkı bu sözde rapçi gibi alacan uyuşturucuyu sonrada ASLAN.kesilecen.
  • SnaneSnane1 gün önce
    Knk kusura bakmayın ama mal mısınız? Adamın neyi anlatmak istediği gayet ortada, millete çamur atmaya çalışmadan önce kendinizi düzeltin
  • Ada çamAda çam1 gün önce
    Bi saniye yalnız adam haklı. Herşeye bi kulp çalışıyosunuz.Sonuçta şarkı için olduğunu söylemiş yani.Allah Şanışer'e sabır versin.
  • DuyguDuygu1 gün önce
    Eleştirecek, haber yapacak daha önemli bir şey bulamadığınız için mi bu. Adam gayet mantıklı bir şekilde konuşmuş ve şarkısında da ülkenin gerçeklerini öne sürmüş şarkının bir cümlesinde söylediği şeyle çelişiyor vay bee ne büyük olay
  • MahmutMahmut1 gün önce
    Boş boş yazı yazıyosunuz. Teröre yer vermedi diye fetöcü mü oldu şimdi bu adamlar? ne kadar zihniyetsizsiniz
  • Batu derlerBatu derler1 gün önce
    Bu sözleri ben mi yanlış anlıyorum yoksa sizler mi bu sözlerde anlatılan sorun Starbucks a gitmek değil farkında mısınz bilmem ama sorun insanların buna özenerek ağzını ayırarak gevşek bir lisan ile ve sosyal medyada bak ben bu mekanın müdavimiyim buradan cıkmayacak kadar baba parası & kolay para kazanıyorum diyen insanlara..Yoksa buraya girip dostunla ahbabınla sadeceamacı muhabbet olan veya o elindeki karton bardağa herhangi bir kıymet, mana kazandırmadan orda sadece kahveni içmekse bunu herkes yapsın. Ama ne mekana ne o elindeki bardağa mana yüklememek gerekli.
  • TuranTuran1 gün önce
    Her zamanki gibi gereksiz ve sacma bir haber
  • düşünürdüşünür1 gün önce
    şanışerin söylediği cümleyi çarpıtıyorsunuz ordaki özenti olmasına lafı tabii siz haber yapmak için hiçbir şekilde tarafsız olmadığınız için (ya da anlama sıkıntısı çektiğiniz için) bunu haber yapmışsınız
  • SelmaSelma1 gün önce
    Ya ne kadar boş insanlarsınız çok saçma bi haber
  • Bilirkişi.Bilirkişi.1 gün önce
     Şanışer orda Starbucks la üste çıkmaya çalışanlara falan işte sen Starbucks a gidiyosun zengin sen gitmiyosun fakir ya da sen sosyal sen asosyal üste çıkmaya calisanlari hitap etmek için sanatsal bir işlev yapmış ve çağa ayak uydurmak lazım ki oturup soğuk savaş yapıp kimse Starbucks a gitmicek diye bir mantık baslatamayiz. Anlayan dinlerken anlar anlamayan anlamaz anlayıp da anlamamak isteyen Allah a havale primcilerin de keyfine müsaade.
  • Sizden böyle haberler görmek güzel hiç bozmazyın.Süpersiniz. Sizden böyle haberler görmek güzel hiç bozmazyın.Süpersiniz. 1 gün önce
    Yapacak yorum bulamıyorum şok sok şok şok
  • RicaRica1 gün önce
    Haber yapacağız diye saçma sapan haberler yapıyorsunuz. Küçücük şeyden çıkardığınız şeye bakın Allah için. Sanki sizin her dediğiniz birbirini tutuyormuş gibi bu adamı eleştiriyorsunuz! 
  • hercaihercai1 gün önce
    Turk kahvesi ic, aklin basina gelir kartonkafa!
  • Irfan Irfan 1 gün önce
    Bu kim la
  • osmanliosmanli1 gün önce
    Bu ... bu halkin hangi kismini temsil ediyor. Bilemedin belki yuzde birini bence dahad az. Susamazmis sen susmasan ne olut .......
  • ..1 gün önce
    Kardeş ne boş adamlarsınız 
  • H. M. Y. H. M. Y. 1 gün önce
    Kisacas. Tipe bak hizaya gel.Bu rapci veya rapciler ilk once insan olsun.

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