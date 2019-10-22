"Susamam" diyen sözde rapçiden çelişkili sözler

yeniakit.com.tr Türkiye'nin toplumsal sorunlarına parmak bastıklarını iddia ederek "Susamam" isimli rap şarkıyla beraberindeki 19 rapçiyle birlikte Gezicilere ve marjinal gruplara isyana teşvik mesajı veren, Türk polisine "katil" imasında bulunan ve terör örgütü PKK'ya selam çakan sözde rapçi Şanışer lakaplı Sarp Palaur ekşisözlük'e konuk oldu. Starbucks'a gittiğini söyleyen sözde rapçi Şanışer birbiriyle çelişkili ifadeler kullandı.

Ekşi Sözlük'te soru cevap etkinliğinde bir kişinin, "Start-up'ım var ve starbucks'a gidiyorum. Nedir problem? Vergi veriyor olmam mı? Oy veriyor olmam mı?" şeklinde sorusuna Şanışer, "Kanka çok haklısın. Tabii ki bir problem yok. o bir mizansen. Orada bir sanatsal anlatı yapmaya çalıştım kendi çapımda. Yoksa tabii ki start uplar olmadan dünyayı yakalamamız mümkün olmaz. Eski usul ticaretle bu iş olmaz. Ben de Starbucks'a gidiyorum" şeklinde cevap verdi. Şanışer, "Susamam" adlı parçada "Elinde 3. dalga karton bardak kahve Tek derdin o özenti "Start-Up"ın" ifadeleri kullanmıştı. Sözde rapçi paylaştığı bu mesajla söylediği özentiliği kendisi yapmış oldu.