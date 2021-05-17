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Dünya Şuşa'dan sonra sıra Zengezur'da!
Dünya

Şuşa'dan sonra sıra Zengezur'da!

Batı Azerbaycan Topluluğu Ankara Temsilcisi Dr. Derya Akdemir Zengezur Koridoru ile ilgili olarak Akit’e yaptığı açıklamada, "Zengezur'a ve diğer tarihi topraklarımıza geri döneceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. O topraklarda bizim atalarımız yaşadı.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 14:35:00 -
Şuşa'dan sonra sıra Zengezur'da!

 Yeni Akit  Ankara 

Araştırmacı yazar, Batı Azerbaycan Topluluğu Ankara Temsilcisi Dr. Derya Akdemir, Zengezur Koridoru ile ilgili olarak Akit’e yaptığı açıklamada, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in hep söylediği gibi bizler mutlaka birgün Zengezur'a ve diğer tarihi topraklarımıza geri döneceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. O topraklarda bizim atalarımız yaşadı. Belki de o zamanlar bizim güçsüzlüğümüzden cesaret alarak ve birilerinin de desteğiyle Ermeniler o toprakları Türksüzleştirdiler, ama artık karşılarında her konuda güçlü ve donanımlı Azerbaycan var. Ve biz kahraman ordumuzun, onun başında duran Muzaffer Ali Baş Komutanımızın emirleri doğrultusunda o topraklara tekrar geri döneceğiz” dedi.

“Gerekirse demir yumruğumuzu tekrar indiririz!”

Dr. Derya Akdemir, kardeş ülke Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi’nden sonra ana gündem maddesi olan Zengezur konusunda şunları söyledi:

“Zafer sonrası gelinen bu süreçte Azerbaycan Zengezur'a bir adım kadar yakındır. Azerbaycan bu konuda asla tavız vermeyecektir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Şuşa'da da konuyla alakalı çok net mesajlar verdi. Bu topraklar bizim özbeöz topraklarımız. Şuan o topraklarda sınırların belirlenmesi süreci devam ediyor. Ermenistan'a bu konuda sessiz kalmalarını öneriyoruz. Biz barıştan yanayız, ama daha çok karışıklığa neden olurlarsa, kimin onları desteklediğine hiç bakmadan, demir yumruğumuzu tekrar indiririz. Bundan emin olsunlar istiyoruz”

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