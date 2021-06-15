Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Müttefiklik Sözleşmesi"nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na atıfta bulunulduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını, ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi kullanmasını temenni ediyoruz." dedi.

Erdoğan, "Altılı platformla birlikte artık istiyoruz ki bölge suhuletle, barış içerisinde yaşanan bir bölge olsun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altılı platform hakkında, "Her türlü fedakarlığa varız. Sayın Putin aynı şekilde... Bu konuda atılacak adımlarla bölge bir barış bölgesi haline gelmiş olur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece Türkiye'de değil gerekirse SOCAR ile TPAO'nun üçüncü ülkelerde de yatırım yapma görüşmesini ele aldık." ifadelerini kullandı.

Zengezur koridoru konusunda, "Bu projenin hayata geçirilmesiyle doğudan batıya herkesin istifade edebileceği yeni bir ortak koridor açılacaktır." diye konuştu.

"Şuşa'da en kısa sürede başkonsolosluk açmayı planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak kadim şehir Şuşa'da en kısa sürede başkonsolosluk açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şuşa Beyannamesi nedir?

Şuşa Beyannamesi'nde yer alan maddeler şöyle:

Taraflar, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesi perspektiflerini her yönüyle inceleyerek beyan eder.

Azerbaycan, Ermenistan'ın 30 yıl süren saldırısına son verilmesi, işgal edilmiş toprakların kurtarılmasında Türkiye'nin desteğine yüksek değer vermektedir.

Taraflar, işgalden kurtarılan topraklarda Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin faaliyetlerine Türkiye'nin katkısının önemli rol oynadığına vurgu yapar.

Taraflar, bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar meselelerinin çözümlenmesi yönünde ortak çaba gösterir.

Taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne üçüncü bir devletçe tehdit ve saldırı halinde taraflar birbirine gerekli yardımı yapacak.

Taraflar, iki devlet arasında geliştirilen ve onların çıkarlarına uygun askeri-siyasi iş birliğinin üçüncü devletlere karşı olmadığını belirtirler.

Beyannamede, Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren Zengezur koridorunun açılması ve Nahçıvan-Kars demir yolunun, ilişkilerin yoğunlaştırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.