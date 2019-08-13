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Süs havuzunda erkek cesedi bulundu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde süs havuzunda erkek cesedi bulundu.

13 Ağustos 2019 Salı 10:12
Süs havuzunda erkek cesedi bulundu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde süs havuzunda erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde bulunan Donatım Park içinde yer alan süs havuzunun yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri su üstünde hareketsiz duran kişiyi çıkardı. Sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında orta yaşlı ve erkek olduğu tespit edilen ceset, otopsi yapılması için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ndeki adli tıp kurumuna sevk edildi.


Polis ekiplerinin kimlik belirleme çalışması sürüyor.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 10:12
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