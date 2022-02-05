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Gündem Survivor yarışmacısından Erdoğan'la ilgili alçakça paylaşım
Gündem

Survivor yarışmacısından Erdoğan'la ilgili alçakça paylaşım

Survivor yarışmacısı, eski milli yüzücü Derya Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili Twitter hesabından akıl dışı bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 20:29:00 - 2022-02-05 20:53:43
Survivor yarışmacısından Erdoğan'la ilgili alçakça paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, eşi Emine Erdoğan'la birlikte yaptırdıkları Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Omicron varyantına yakalandıklarını belirten Erdoğan, hafif atlattıklarını, görevinin başında olduğunu ve dua beklediklerini açıkladı.

Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu, sosyal medya hesabı Twitter'dan Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasına ilişkin pes dedirten bir paylaşım yaptı.

Erdoğan'ın "dua bekliyoruz" sözlerine atıf yapan Büyükuncu, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtıcam!!" ifadelerini kullandı.

Özrü kabahatinden büyük

Sözleri ile tepki çeken Büyükuncu, daha sonra bir paylaşım daha yaparak, "Helva dedik, ne kadar da büyük bir kitle o insan!! için üstüne alındı. Allah kimseyi başkasının önünde eğilecek, kula kulluk edecek, karşısında el pençe divan duracak kadar karaktersiz, korkak yapmasın. Amin!!!" dedi.

Saçmalamaya devam etti

Sosyal medyadan saçmalamaya devam eden Büyükuncu, "Takunyalı Führer'in de koronavirüs olduğunu öğrendim. Kendisine acil şifalar dilerim. İnşallah yırtar. Yoksa başımıza onun gibi heybetli!!, cesur!!, karizmatik!! bir dünya lideri olan!! diktatör bir daha zor gelir. Allah tuttuğunu Dolar, Euro, altın, gümüş etsin. Amin!!" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Murat ben

Köpeklrin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı
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Vatansever

Adam olmak kolay değil.  
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