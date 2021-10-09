Survivor ünlüsünden skandal paylaşım! Başörtüsünü komedi malzemesi yaptılar

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Seküler mahallenin İslami değerleri alaya alan tavırları artık mide bulandırmaya başladı. Yıllardır devam eden bu çarpık anlayış, bu kez sosyal medyada kendini gösterdi. Survivor isimli programla ünlü olan Aycan Yanaç, İslam’ın emirlerinden olan tesettürü komedi malzemesi yaptı.

Yanaç, annesinin başörtüsünü takarak ayna karşısında poz verdi. Fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Yanaç, “Annemin geldiği çok mu belli?” notunu düştü. Daha sonra takipçilerinin kendisine yaptığı photoshoplu fotoğrafı paylaştı. ikinci fotoğrafta da tesettürlü olan Yanaç, gülme efekti kullandı. Tesettürü kendince espri malzemesi olarak kullanan Yanac büyük tepki çekti.

Bir takipçisinden gelen "Neden ahaha? Hicab komik bir şey mi?" mesajını ifşa ederek tepki gösteren Yanaç, "Ben ne gülüyorum siz ne anlıyorsunuz. Arkadaşlar bırakın şu negatifliği. Sizin gibi insanlara Allah beyin versin" diyerek hakaret etti.