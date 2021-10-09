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Gündem Survivor ünlüsünden skandal paylaşım! Başörtüsünü komedi malzemesi yaptılar
Gündem

Survivor ünlüsünden skandal paylaşım! Başörtüsünü komedi malzemesi yaptılar

Survivor isimli rezilliklerle dolu programda ünlenen Ayca Yanaç, başörtüsünü komedi malzemesi yaptı. Aynı zamanda Yanaç, tesettürün espri malzemesi yapılmaması gerektiğini söyleyen bir takipçisine de hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 14:43:00 -
Survivor ünlüsünden skandal paylaşım! Başörtüsünü komedi malzemesi yaptılar

 yeniakit.com.tr 

Seküler mahallenin İslami değerleri alaya alan tavırları artık mide bulandırmaya başladı. Yıllardır devam eden bu çarpık anlayış, bu kez sosyal medyada kendini gösterdi. Survivor isimli programla ünlü olan Aycan Yanaç, İslam’ın emirlerinden olan tesettürü komedi malzemesi yaptı.

Yanaç, annesinin başörtüsünü takarak ayna karşısında poz verdi. Fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Yanaç, “Annemin geldiği çok mu belli?” notunu düştü. Daha sonra takipçilerinin kendisine yaptığı photoshoplu fotoğrafı paylaştı. ikinci fotoğrafta da tesettürlü olan Yanaç, gülme efekti kullandı. Tesettürü kendince espri malzemesi olarak kullanan Yanac büyük tepki çekti.

Bir takipçisinden gelen "Neden ahaha? Hicab komik bir şey mi?" mesajını ifşa ederek tepki gösteren Yanaç, "Ben ne gülüyorum siz ne anlıyorsunuz. Arkadaşlar bırakın şu negatifliği. Sizin gibi insanlara Allah beyin versin" diyerek hakaret etti.

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Yorumlar

Mavi

Aslinda cok acinacak bir durumda ama bunun kendinden haberi yok. Zannetme ki, ölümü hic tadmiyacaksin, elbette senide bulacak
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KOMEDİ

ZATEN AKIL İŞİ DEĞİL TAM ACI KOMEDİ
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