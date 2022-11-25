Survivor şampiyonundan büyük edepsizlik! Yazıklar olsun sana...

Survivor şampiyonu Turabi edep haya sınırlarını bir kez daha aştı. Çıplak kadınlarla cinsel içerikli fotoğrafların paylaşan Turabi bugün hepsini silip daha beterinin haberini verdi. Instagram hesabından gelen tepkiler üzerine resimleri sildiğini söyleyin Turabi, onun yerine çektiği cinsel içerikli filmlerini paylaşacağını duyurdu.

TV8 kanalındaki Survivor yarışması şampiyonu olarak tanıdığımız Turabi, Amerika'da çok farklı bir hayata daldı. Cinsel içerikli filmler çeken Turabi Instagram hesabından o çekimlerin fotoğraflarını paylaşmıştı. Turabi +18 olan resimlere tepki yağınca bugün 'sildiğini' duyurdu ve edepsizliğinin dozunu artırdığını ilan etti. Turabi resimler yerine cinsel içerikli kendi deyimiyle açık seçim +18 videolarını koyacak.

Cinsel içerikli film işine giren Turabi, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla herkesin midesini ayağa kaldırdı.

Amerika'daki yolunu 'hayatımı yaşıyorum' diye niteleyen Turabi, Instagram hesabından cinsel içerikli bir filmin çekim sahneleri paylaştı. +18 fotoğraflarıyla takipçilerini şoke eden Turabi, aldığı tepkilere de "Saçmalamayın arkadaşlar. Sizin fikirlerinizin tabi ki benim için bir önemi yok. Bedelini benim ödediğim bu hayatta, keyif aldığım şeylere milletin ne dediği çokta umrumda değil açıkçası' karşılığını verdi.

Bugün Turabi, Instagram hesabına gelen yorumlar üzerine 'fotoğrafları sildiğini' duyurdu. Bu kararının sebebi ise edep sınırını daha da aşma isteğiydi. Fotoğrafları kaldıran Turabi, cinsel içerikli açık seçik videoları yayınlayacağını duyurdu.