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Sağlık Sürüklenen teknedeki 50 turisti jandarma kurtardı
Sağlık

Sürüklenen teknedeki 50 turisti jandarma kurtardı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde kontrolden çıkarak sürüklenen gezi teknesindeki turistleri jandarma ekipleri tahliye etti.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde kontrolden çıkarak sürüklenen gezi teknesindeki turistleri jandarma ekipleri tahliye etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haleti ilçesinde yaşandı. Baraj gölü üzerinde gezintiye çıkan yerli turistlerin içerisinde bulunduğu tekne, kontrolden çıkarak sürüklendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 50 turisti tahliye etti. Başka tekneye alınan turistler, sağ salim bir şekilde kıyıya getirildi.

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