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Yaşam Sürüklenen lastik bottaki 47 göçmen kurtarıldı
Yaşam

Sürüklenen lastik bottaki 47 göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-13 01:18:00 -
Sürüklenen lastik bottaki 47 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bot içerisinde bulunan 22'si çocuk 47 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Mayıs saat 08.25’te, Dikili ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisinde bulunan 22'si çocuk 47 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

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