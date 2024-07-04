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Yerel Sürücüsüz araç markete böyle girdi
Yerel

Sürücüsüz araç markete böyle girdi

Yeniakit Publisher
2024-07-04 16:42:00 -

Nevşehir'de el freni çekilmeyen otomobil kendi kendine hareketlendi ve markete girdi.

Nevşehir’de park halindeki bir otomobil; el freni çekilmediği için geri geri gidince markete çarptı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Esentepe Mahallesi Oğuzhan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü aracını yol kenarına park etti. El frenini çekilmeyen otomobil bir anda geri gitmeye başladı. Yolun meyilli olması nedeniyle hızlanan otomobil, cadde üzerinde bulunan bir markete çarpı.

Çarpmanın etkisi ile otomobilde ve markette maddi hasar meydana geldi.

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