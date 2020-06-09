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Aktüel

Sürücünün yanlışlıkla geri vitese aldığı araç kahvehaneye çarptı

Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 15:45:01 -
Sürücünün yanlışlıkla geri vitese aldığı araç kahvehaneye çarptı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, sürücüsünün yanlışlıkla geri vitese aldığı hafif ticari aracın kahvehaneye çarparak hasar vermesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, vitesin yanlışlıkla geri vitese alınması sonucu kahvehaneye çarptı.

Kazada, kahvehanenin kapı ve camları kırıldı.

Kahvehane işletmecisi Ali Güreşçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir aracın kontrolden çıkarak iş yerine çarptığını söyledi. Güreşçi, "Kontrolden çıkan bir araç mekanıma girmiş. Gelip baktığımda manzara karşısında şok oldum. Hasarımız büyük, gereken yapılıyor." dedi.

Aracın kahvehaneye çarparak durması, güvenlik kamerasına yansıdı.

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