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Sürücülerin 'gişe' inadı feci şekilde bitti

Aydın'ın Germencik ilçesinde, iki sürücünün otoyoldaki gişeden daha önce geçmek istemesi üzerine yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 06:37
Sürücülerin 'gişe' inadı feci şekilde bitti

Kaza saat 20:15 sıralarında İzmir-Aydın otoban yolu Germencik gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Germencik gişelerinden otobana girmek isteyen 09 L 5163 plakalı otomobil ile 06 BJH 029 plakalı otomobil tek araçlık otoban girişinden aynı anda geçmeye kalkınca araçlar sıkıştı. Kazada 09 L 5163 plakalı otomobil takla atarken, 06 BJH 029 plakalı otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Kazada 09 L 5163 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi daha yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin ihbarı o-ile olay yerine gelen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Kazanın oluş sebebi herkesi şaşırttı"

Olaydan sonra bölgeye gelen polis ve jandarma ekipleri kazanın tamamen inatlaşmadan meydana geldiğini belirledi. Arkadaş olan iki aracın sürücüsünün de yarış yaptıkları ve gişelerden daha önce geçmek isterken kaza yaptıkları belirtildi. Kaza nedeniyle Germencik-Aydın otoban girişinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken araçların olay yerinden kaldırılması ile yol yeniden trafiğe açıldı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 06:37
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