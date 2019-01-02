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Sürücülere müjde! O cezalar geri ödenecek

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yandan geçişi yasak araçlarla ilgili düzenleme çerçevesinde ödenmiş 20 milyon TL'lik cezanın iadesiyle genelge yayınlanacağı bildirildi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 12:24
Sürücülere müjde! O cezalar geri ödenecek

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yandan geçişi yasak araçlarla ilgili düzenleme çerçevesinde ödenmiş 20 milyon TL'lik cezanın iadesiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir genelge yayınlayacağı öğrenildi.

Vatandaşın parasını nasıl geri alabileceğine ilişkin usulü düzenleyecek genelgenin bugün ya da en geç yarın yayınlanması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 12:24
  1. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
  2. Araç geçişleri
  3. kaçak geçiş cezaları
  4. yandan geçiş
  5. o cezalar geri ödenecek
  6. Sürücülere müjde

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