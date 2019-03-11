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Sürücülere kötü haber! Zam bekleniyor

Dolarda son günlerde yaşanan yükseliş benzine zam ihtiyacını ortaya çıkardı. Benzininlitre fiyatına bu gece 15 kuruş zam yapılması bekleniyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:34
Sürücülere kötü haber! Zam bekleniyor

Benzin fiyatına 15 kuruş zam geliyor. Artışın, bu gece pompa fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Türkiye'de, akaryakıt fiyatları belirlenirken, Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarındaki değişim (motorin ve benzin) ve dolar kuru hareketleri göz önünde bulunduruluyor.

Benzinin ton fiyatı, uluslararası piyasalarda 600 dolara dayandı. Dolar kurunda yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Kur, 5 TL 45 kuruş üzerini zorluyor.
Bu gelişmeler, benzinde 15 kuruş zammı gündeme getirdi. İstanbul'da benzinin litresi zamdan sonra 6.55 - 6.60 TL arasına çıkacak. Gerek benzin gerekse de motorin zamları, bir süreden bu yana pazartesiyi salıya bağlayan gece yapılıyor. Bu artışın da hafta başında pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:34
  1. İstanbul
  2. benzine zam
  3. benzine zam gelecek mi

YORUM YAZ

  • engineerengineer1 sa önce
    hep müjde olacak değil ya, müjde paketleri, yeni gaz yatakları bulundu,yeni petrol yatakları bulundu,uçuşa geçtik müjdeleri iyi de, zam haberi niye kötü değil mi ?
  • Kaan DumanKaan Duman1 sa önce
    bende diyodum haftaya baslarken bisey eksik, benzine zam gelmemis. Haberi gordum ferahladim.
  • 1231231 sa önce
    sokun sokun sokabildiğiniz kadar

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