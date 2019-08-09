Sürücülere “kısa mola” uygulaması

Tokat’ta uluslararası D-100 karayolunda uygulama yapan trafik ekipleri uzun süre yolda olan sürücülere mola verdirerek dikkatlerini toparlamasını sağladı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri Niksar Bölge Trafik Denetleme İstasyonu önünde Kurban Bayramı tatili dolayısı ile yola çıkan sürücülere yönelik uygulama yaptı. Uygulama kapsamında sürücülerin araçtan inmeleri sağlanarak bir süre dinleme imkanı sağlandı. Ayrıca uygulama noktasına yerleştirilen spor aletlerine yönlendirilen sürücüler burada bir süre spor yaptırılarak dikkatlerini toplamaları sağlandı. Sürücülere daha sonra, “Yaşam İçin Kısa Bir Mola” sloganıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında, Niksar Bölge Trafik Denetleme İstasyonu önünde kurulan “Yaşam Tüneli” çadırında uymaları gereken trafik kuralları izletildi. Uygulama noktasına ziyarette bulunan Tokat ValisiDr. Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan sürücülerle bir süre sohbet ettiler.