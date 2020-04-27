Sürücülere güzel haber! İndirim geldi
Benzin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş indirim geldi.
Koronavirüs salgını nedeniyle düşen petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 9 kuruşluk indirim geldi.
İndirim sonrasında benzinin litresi İstanbul'da ortalama 5,03 liraya, Ankara'da 5,17 liraya, İzmir'de 5,20 liraya inecek.
Benzine son olarak cumartesi günü 29 kuruş zam gelmişti.
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Kaynak: NTV