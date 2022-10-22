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Ekonomi Sürücülere güzel haber! Beklenen indirim geldi
Ekonomi

Sürücülere güzel haber! Beklenen indirim geldi

Akaryakıta beklenen indirim pompaya yansıdı. Motorin fiyatları gece yarısından itibaren 1 lira 7 kuruş düştü.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 09:18:00 -
Sürücülere güzel haber! Beklenen indirim geldi

Brent petrolde yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişiyor. 5-11 Ekim arasında 4 kez zam gelen motorine 13 Ekim Perşembe günü 2 lira 14 kuruş indirim gelmişti.

Ancak araç sahiplerinin sevinci çok uzun sürmemiş, 15 Ekim'de tekrar 1 lira 1 kuruş zamlanmıştı. Aradan geçen 1 haftanın ardından araç sahiplerini bir nebze de olsa rahatlatacak bir indirim geldi.

1 lira 7 kuruş indirim

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 7 kuruş düştü. İndirimin ardından motorinin fiyatı yeniden 26 lira seviyelerine geriledi.

Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 26 lira 37 kuruşa, Ankara'da 26 lira 50 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 52 kuruşa indi.

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