Sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Adıyaman-Çelikhan Karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle yola büyük bir kaya parçası düştü. Kaya parçasını gören sürücüler şaşkınlığını gizleyemezken, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler yolu açtı.

Adıyaman-Çelikhan Karayolu Şemikan Mevkiinde sabah saatlerinde kaya parçası yola düştü. Kaya parçası koyun bir şeridini tamamen kapattı. Karayolunda ilerleyen sürüceler büyük kaya parçasını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sürücüler daha sonra karayolları ekiplerine bilgi verildi. Karayolları 87. Şube Şefliği ekipleri yola düşen büyük kaya parçasını yoldan temizleyerek yolu tamamen trafiğe açtı.

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