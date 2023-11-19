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Gündem Sürücüler kışa hazırlıksız yakalandı!
Gündem

Sürücüler kışa hazırlıksız yakalandı!

Yeniakit Publisher
2023-11-19 16:10:00 - 2023-11-19 16:34:34
Sürücüler kışa hazırlıksız yakalandı!

Abant Gölü Tabiat Parkı'na çıkmak isteyen sürücüler aniden bastıran kar yağışı sebebiyle yolda kaldı.

Ankara ve İstanbul ile çevre illerinde başlayan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının eksi 2 derece ölçüldüğü Abant Gölü Tabiat Parkı'nda da şiddetli kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Araçlarıyla Abant Gölü Tabiat Parkı'na doğru seyreden sürücüler kar sebebiyle yolda kaldı.

Araçlarında kış lastiği ve zincir bulunmayan sürücüler geri dönmek zorunda kaldı. Bölgede kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu görüldü.
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