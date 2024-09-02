Sürücü kurslarına devrim niteliğinde yenilik! Ehliyet almak artık daha kolay

Çukurova Teknokent'teki girişimci Tarık Arı'nın geliştirdiği "VR Drive Projesi", sürücü kurslarında devrim yaratacak. Artık ehliyet adayları, sanal gerçeklik (VR) teknolojisi sayesinde trafikteki korkularını sanal ortamda yenebilecek. Yapay zeka destekli bu yenilikçi simülasyon, sürüş eğitimini daha gerçekçi hale getirirken, sınav stresini de azaltmayı hedefliyor.

VR TEKNOLOJİSİYLE YENİ BİR EĞİTİM DÖNEMİ BAŞLIYOR

Çukurova Teknokent'teki girişimci Tarık Arı, sürücü adayları için geliştirdiği "VR Drive Projesi" ile eğitim süreçlerini köklü bir şekilde değiştiriyor. Yapay zeka desteğiyle çalışan bu sanal gerçeklik simülasyonu, sürücü adaylarına gerçek bir direksiyon sınavı deneyimi sunuyor. Tarık Arı, projeyi Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Kaya'nın danışmanlığında iki yıl süren titiz bir çalışmanın ardından hayata geçirdi.

SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜKLERİYLE GERÇEKÇİ SÜRÜŞ DENEYİMİ

VR Drive Projesi, sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla kullanıcılarına en yakın gerçek sürüş deneyimini sunuyor. Arı, simülatörde pedal, vites, sinyal ve aynalar gibi her ayrıntının yer aldığını belirtti. Bu sayede sürücü adayları, Adana'nın birebir çizilmiş haritasında araç kullanma şansı bulurken, trafikteki endişe ve korkularını sanal ortamda azaltabiliyor.

SÜRÜCÜ KURSLARINA YÖNELİK YENİLİKLER VE GERİ BİLDİRİMLER

Simülasyon, ilk olarak bir sürücü kursu tarafından satın alındı ve eğitimlerde kullanılmaya başlandı. Kurs işletmecisi Alparslan Ceylan, simülasyonun araç bakım maliyetlerini azalttığını ve memnuniyet sağladığını belirtti. Kullanıcılar da sanal eğitmenlerin sesli komutları sayesinde daha etkili bir öğrenme süreci yaşadıklarını ifade etti. Sürücü adayı Merve Avcı, sanal ortamda yaşadığı deneyimin gerçekçiliğini vurgularken, Adana'nın caddelerinde araç kullanmanın avantajlarını belirtti.

GELECEK GELİŞMELER VE PROJE HEDEFLERİ

Projeyi danışmanlık yapan Doç. Dr. Yasin Kaya, simülasyonun ülkemizde sanal sürüş eğitiminde bir öncü olacağını ve eski simülatörlerin yerini alacağını söyledi. Yeni özelliklerin eklenerek simülasyonun daha da geliştirileceğini duyurdu.

Ehliyet almak isteyenler için büyük bir adım olan bu teknoloji, sürücü kurslarının eğitim yöntemlerini modernize ederken, adayların sınav stresini en aza indirmeyi amaçlıyor. Sürücü adayları artık VR teknolojisiyle gerçekçi bir eğitim deneyimi yaşayabilecek.