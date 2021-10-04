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Gündem Sürücü kontrolünü kaybetti ve evin bahçesine uçtu: 2 yaralı
Gündem

Sürücü kontrolünü kaybetti ve evin bahçesine uçtu: 2 yaralı

Karabük’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, 3 metre yükseklikten bir evin bahçesine uçtu. Ters dönen otomobildeki yabancı uyruklu anne ve kızı yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 20:46:00 - 2021-10-04 20:47:21

Kaza, Adatepe Mahallesi Kafkas Caddesi’nde meydana geldi. Irak uyruklu Kader A. (18) idaresindeki 78 MA 0280 plakalı Renault marka otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 3 metre yükseklikten bahçeye uçarak ters döndü. Kazada sürücü ile Nebras M. M. (50) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

 

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