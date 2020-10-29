Sürücü belgesi kimlik birleştirme kaç lira? | İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulaması yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar kimliklerini ve ehliyetlerini tek kartta nasıl birleştireceklerini, bu işlem için ne kadar ödeme yapmaları gerektiğini merak ediyor. Peki, ehliyet kimlik birleştirme randevusu nasıl alınır?

Sürücü belgesi kimlik birleştirme ücreti

Yeni tip kimlik kartı ile ehliyetler entegre edilebiliyor. Bunun için yapmanız gereken ise randevu almak. Ehliyet ve kimlik birleştirme işlemi için ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi’ni arayıp randevu alabilirsiniz. Ayrıca internetten de randevu alabilirsiniz. Sürücü belgesi ve kimlik birleştirme işlemi için ödeme yapmanız gerekmiyor. Ancak eski tip kimlik kullanıyorsanız; yeni tip kimlik kartı için randevu almanız ve bunun içi ücret ödemeniz gerekiyor.

YENİ KİMLİK KARTI RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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