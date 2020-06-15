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Aktüel

Suruç'ta silahla kuyumcuya giren motosikletli soyguncular 150 bin liralık altını gasbetti

Yeniakit Publisher
2020-06-15 18:13:55 -
Suruç'ta silahla kuyumcuya giren motosikletli soyguncular 150 bin liralık altını gasbetti

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde girdikleri kuyumcuyu silahla tehdit eden motosikletli iki soyguncu, yaklaşık 150 bin lira değerinde altını gasbederek kaçtı.

Alınan bilgiye göre, motosikletli iki soyguncu, ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki 11 Nisan Mahallesinde kuyumculuk yapan İzzet Kılıç'ın iş yerine geldi.

Bir süre altınlarla ilgilenen soyguncular, Kılıç'ı silahla tehdit ederek dükkanda yaklaşık 150 bin lira değerindeki altını gasp ederek kaçtı.

Kuyumcunun arkalarından ateş ettiği soyguncular, silahlarını olay yerine atıp geldikleri motosikletle uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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