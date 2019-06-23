Suruç'ta 4 PKK'lı terörist yakalandı
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK'lı 4 terörist yakalandı.23 Haziran 2019 Pazar 18:27
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinden bir grup teröristin Türkiye'ye geçeceğine ilişkin bilgiye ulaştı.
Sınırdaki güvenlik önlemlerini artıran ekipler, Suruç ilçesinden yurda giriş yapan terör örgütü PYD/PKK mensubu 4 teröristi yakaladı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından sorgu işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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