0553 313 94 23

Suruç'ta 4 PKK'lı terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK'lı 4 terörist yakalandı.

23 Haziran 2019 Pazar 18:27
Suruç'ta 4 PKK'lı terörist yakalandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinden bir grup teröristin Türkiye'ye geçeceğine ilişkin bilgiye ulaştı.

Sınırdaki güvenlik önlemlerini artıran ekipler, Suruç ilçesinden yurda giriş yapan terör örgütü PYD/PKK mensubu 4 teröristi yakaladı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından sorgu işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 18:27
  1. pkk
  2. suruç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 13 yaralı
    1. Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik..
    2. İETT duyurdu! Sefer saatleri değişiyor
    3. Binali Yıldırım AK Parti İl..
    4. Pazaryeri’nde yağmur ve şükür duası..
    5. Sivas’ta trafik kazası 1’i ağır 3..
    6. Sandığa giderken hayatını kaybetti
    7. Hindistan'da dini etkinlikte çadır..
    8. Hücre evlerinde enselenen 9 FETÖ'cü..
    9. Altınordu Cengiz Ünder’i takibe aldı!
    10. Anadolu Ajansı saat verdi!
    11. İran'dan İngiltere'ye flaş 'karar..
    12. Terme'deki selin yaraları sarılıyor
    13. Binali Yıldırım, AK Parti İl..
    14. Hamilton Fransa’da kazandı
    15. Binali Yıldırım AK Parti binasında
    16. Sayın abonelerimiz, İstanbul..
    17. Kadın tenisinin yeni bir numarası Barty
    18. Erzurum Kongresi ve Milli Mücadele'nin..
    19. Kafasına tuğla düşen çocuk ağır..
    20. Canan Kaftancıoğlu ortaya çıktı!
    21. Osmanlı Turan Ocakları Şehitkamil İlçe..
    22. Kağızman’da PKK kaçırdıkları çobanı..
    23. Akçakale Eğitim-Bir-Sen " ilçede..
    24. MHP'den flaş seçim açıklaması!
    25. İran’dan ABD’nin yaptırım kararına..
    26. Kafasına tuğla düşen çocuk ağır..
    27. Beylikdüzü seçim sonuçları 2019 |..
    28. Burhan Kuzu'dan kritik uyarı: Bu defa..
    29. CHP taşkınlığa erken başladı! “İçkini..
    30. İran Dışişlerinden ABD’nin yeni..
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?