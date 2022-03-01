Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 2020 Mart’ta tespit edildi. Geride kalan süreçte en ciddi rakamlara ise Omicron varyantının etkisiyle Şubat 2022’de ulaşıldı. 110 binin üzerine çıkan günlük vaka sayıları 60 bine kadar düştü. Peki, koronavirüs salgını bitiyor mu?

Sürü bağışıklığı sağlandı mı korona bitiyor mu? Korona vakaları azalıyor mu?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye'nin üç büyük kentinde vaka sayılarının düşmeye başlamasının, salgının kontrol altına alınmaya başladığının sinyali olabileceğini söyledi.

Şener, "Omicron varyantı, Türkiye'de yaptığı pikten sonra artık, çözülme periyoduna girdi diyebiliriz. Artık kaybolmaya da yavaş yavaş başlayacaktır. Olgu sayılarının düşmeye başlaması dolaylı yoldan sürü bağışıklığının emareleri. Omicron dalgası bitti ya da bitiyor diyebiliriz. Toplumsal sürü bağışıklığının gelişmesini telaffuz etmemiz için, toplumda aşılanan kişi oranının ve hastalığı atlatmış kişi sayısının, toplamının yüzde 80 bandının üzerinde olması gerekiyor. Bu toplam buna yakın ama bunun üzerinde değil” dedi.

Yeni varyantların da ortaya çıkabileceğine değinen Şener, “Karşı karşıya kalacağımız piklerin büyük bir ihtimalle herhangi birisi Omicron varyantında yaşadığımız kadar yıkıcı olmayacaktır. Omicron varyantının sürü bağışıklığının koruyuculuk yelpazesi bir süre daha devam edecektir. Bu yelpaze devam ederken aşılanmamış ya da eksik aşılanmış 65 yaş üstü kişilerin mutlaka aşılarını tamamlaması gerekir” ifadelerini kullandı.