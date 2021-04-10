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Sağlık Sürü bağışıklığı nedir? Sürü bağışıklığı ne demek?
Sağlık

Sürü bağışıklığı nedir? Sürü bağışıklığı ne demek?

Sürü bağışıklığı ne anlama geliyor? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle pek çok kişi sürü bağışıklığının ne olduğunu ne anlama geldiğini merak ediyor. Sürü bağışıklığı ne?

Yeniakit Publisher
2021-04-10 17:12:00 -
Sürü bağışıklığı nedir? Sürü bağışıklığı ne demek?

Koronavirüs salgınının ilk dönemlerinde İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkede sürü bağışıklığı uygulandı. Ancak süreç bu kararın hatalı olduğunu gösterdi ve adeta vakalarda çığ etkisi yaşandı. Ne yazık ki ülkemizde son dönemde vakalar artıyor. Pek çok kişi ise sürü bağışıklığının ne olduğunu araştırmaya başladı. Sürü bağışıklığı nedir?

Sürü bağışıklığı nedir? Sürü bağışıklığı ne demek?

Sürü bağışıklığı, geçmişte yaşanılan enfeksiyonlar ile uygulamış aşılar yoluyla insanların bir çoğunun hastalığa karşı hale gelmesiyle meydana gelen ve böylece bağışıklık sistemi güçlü olmayan bireyler için de bir koruma sağlayan toplumsal bir yöntemdir. Kişiler hastalığa karşı bağışık kazanmasıyla birlikte bulaşma hızı ve sıklığı da düşüşe geçer. Belirli bir eşik değere ulaşıldığında, sürü bağışıklığı popülasyondaki hastalığı ortadan kaldırır.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın sürü bağışıklığı konusunda geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ceyhan, “Bu hastalığı geçirerek bağışıklık elde edip hastalıktan kurtulmak mümkün değil. Etrafınızda ikinci ve üçüncü defa hastalığı geçirenleri görüyoruz. Sürü bağışıklığını aşı ile sağlamak zorundayız. Aşı aslında küçük bir pazardır ama pandemi aşıları çok büyük bir pazardır. İştahını açıyor firmaların. Firmalar yapamayacakları sözleri verdiler. Onlar bunu söylediği zaman biz diyorduk bunlar mümkün değil diye. Mutasyon gelişince çalışma sonuçlarını beklemek için ağırdan almaya başladı firmalar” dedi.

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