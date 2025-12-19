“Surreal Suriye / Gerçeküstü Suriye” Ankara’da İzleyicisiyle Buluşuyor

SERHAT SARIBAŞ

Uzun yıllardır kriz bölgelerinde insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan belgesel; 20 Aralık Cumartesi günü saat 18.00’de, Hümeyra Ökten Güzel İşler Fabrikası’nda (Hümeyra Ökten Yurdu yanı) gerçekleştirilecek özel bir gösterimle Ankara halkının beğenisine sunulacak. Suriye halkının yıllardır çektiği acıların belge belge gösterileceği etkinliğe; Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet İzzetin Elşağel, İHH Ankara Şube Başkanı Hacı Bayram Şahin, Kudüs ve Hukuk Derneği Başkanı Mustafa Eminoğlu, Sumud Filosu Katılımcısı Zeynel Abidin Özkan, ÖNDER Ankara Genel Sekreteri Av. Mehmet Demir, Prof. Dr. Muhittin Ataman, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dekanı Beşir Fatih Doğan, Doç. Dr. Halid Üveysi, Gazeteci Dr. Zahir Elbek, Yedi Hilal Ankara Başkanı Serkan Güçlü, İHH Başkan Vekili Hüseyin Oruç, Hacettepe Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Fatih Dönmez, Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Bumin Özarslan ve Doğu Türkistan Derneği Ankara Başkanı Abdülhamit Pamir katılacak.

Bölgenin Gerçeğini Bölgeden Anlatan Bir Belgesel

"Surreal Suriye / Gerçeküstü Suriye", 61 yıllık bir baskı döneminin ardından 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerini ve sonrasında patlak veren iç savaşı sarsıcı ve gerçeküstü bir perspektifle ele alıyor.

Belgesel; Sednaya, Adra ve Mezze gibi zindanlarda yaşanan işkenceleri ve karanlık hücrelerdeki insanlık dışı koşulları, bizzat bu acıları yaşayan tanıkların diliyle anlatıyor. Film sadece acıyı değil; özgürlüğe kavuştuktan sonra yeniden hayata tutunmaya çalışan bireylerin umut dolu hikâyelerini de merkezine alarak, izleyiciyi hafızayı canlı tutmaya davet ediyor.

Yedi Başak’tan Belgeselin Yapım Sürecine Çok Boyutlu Destek

Belgeselin yapım ve destek sürecinde, sahada uzun yıllardır aktif olarak insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği önemli bir rol üstleniyor. Dernek, Suriye başta olmak üzere kriz bölgelerinde sürdürdüğü yardım faaliyetleri sayesinde bölgede yaşanan travmaları ve savaş sonrası dönemin insani ihtiyaçlarını yakından gözlemleyen kurumlar arasında yer alıyor.

Yedi Başak, bu saha tecrübesini belgeselin üretim sürecine aktararak; anlatının yalnızca teorik bir bakışla değil, doğrudan tanıklıklara ve gerçek yaşam deneyimlerine dayanmasına katkı sağladı. Dernek yetkilileri, “Surreal Suriye / Gerçeküstü Suriye” belgeselinin, yaşananların unutulmaması ve savaş sonrası dönemde toplumsal hafızanın canlı tutulması açısından önemli bir belge niteliği taşıdığına dikkat çekiyor. Yedi Başak, belgeseli yalnızca bir sinema çalışması olarak değil; insani sorumluluk, tanıklık ve vicdan çağrısı olarak değerlendiriyor. Bu kapsamda dernek, belgeselin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve özellikle genç izleyicilerde farkındalık oluşturmasını amaçlayan etkinliklere destek vermeyi sürdürüyor.

Yönetmen, Yapımcı ve Aktivist Söyleşisi

Gösterime, belgeselin yönetmeni Dihat Kaya, yapımcı Tülay Gökçimen ve aktivist Muhamed Fatih Sinan katılacak. Film gösteriminin ardından gerçekleştirilecek söyleşide; belgeselin ortaya çıkış süreci gibi başlıklar ele alınacak. İzleyiciler, soru-cevap bölümüyle sürece aktif şekilde katılabilecek. 13 yaş ve üzeri izleyiciler için uygun olan bu özel buluşma, tüm sinemaseverlere açık gerçekleştirilecek.