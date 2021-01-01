Sürpriz Trabzonspor hamlesi

Bir dönem Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen Batuhan Karadeniz, futbol basamaklarını çok hızlı çıkmıştı. Neredeyse oynadığı her takımda bir kadro dışı kalma hikayesi yaşayan golcü futbolcu, şu ana kadar 12 farklı takımda oynadı. Arada kulüpsüz dönemler de geçiren Karadeniz, futbol kariyerini Misli.com 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'da devam ettiriyor. Beyaz Grup'ta Manisa FK'nın ardından 2. sırada bulunan Trabzon ekibinde sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Gol yükünü çekiyor

15'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 17 maça çıkan Batuhan Karadeniz, takımına 12 gol 1 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, ligde 2. sırada yer alan Hekimoğlu Trabzon'un bu başarısında mühim pay sahibi oldu.

"Trabzonspor'da olmaz mı? diye düşünüyorum"

Sörloth'un ayrılmasından sonra Djaniny, Afobe ve Stiven Plaza gibi oyuncuları kadrosuna katan ancak bir türlü istenilen performansı alamayan Trabzonspor'da her geçen yeni bir forvet ismi gündeme gelirken Batuhan Karadeniz'in Karadeniz devinin listesinde olduğu ileri sürülmüştü.

Hekimoğlu Trabzon Başkanı Celil Hekimoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sinyali vermiş, ''Batuhan dolu dizgin geliyor. Daha güçlü, zaten daha seri golcü. Trabzonspor'da olmaz mı? diye düşünüyorum...'' paylaşımını yapmıştı.

Sadece 81 dakika!

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Batuhan'ın Trabzonspor'u takibe alması transfer iddialarını güçlendirdi. 2013/2014 sezonunda Trabzonspor'a imza atan Batuhan, çıktığı 4 resmi maçta 81 dakika sahada kalmış, gol ve asist yapamamıştı.