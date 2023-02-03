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Medya Sürpriz teklif... Teşkilat'ta büyük kavga başladı! Ekran başına kilitleyen program...
Medya

Sürpriz teklif... Teşkilat'ta büyük kavga başladı! Ekran başına kilitleyen program...

TRT 1’de yayınlanan, her hafda milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ 5 Şubat akşamı altmış dördüncü bölümüyle ekrana geliyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 13:11:00 -
Sürpriz teklif... Teşkilat'ta büyük kavga başladı! Ekran başına kilitleyen program...

“Teşkilat” 3. Sezon 64. Bölüm 5 Şubat 2023 Pazar/20.00/TRT 1

TRT 1’de yayınlanan, her hafda milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ 5 Şubat akşamı altmış dördüncü bölümüyle ekrana geliyor.

Teşkilat’ 64. Bölümde Bu Hafta

Başarılı geçen operasyonun ardından Frederick’i alan ekip, çıkış planını uygularken çatışmanın ortasında kalıyor. Efkar’ın namlusunun hedefinde olan Hartley için tehlike çanları çalmaktadır. Savunma sanayisine karşı bir tehdit olacağı bilgisine ulaşan ekip ise vakit kaybetmeden operasyona başlama kararı alır.

Hartley’e ulaşmaya çalışan Ömer, Hasan Atmaca’yla ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşır. Efkar’ın Hartley planı sonucunda karşısına çıkan kişi beklemediği birisi olacaktır. Hartley ve Efkar arasındaki savaşı başlatacak düğüm, artık kopmak üzeredir!

Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda;

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor.

 

‘Teşkilat’, yeni bölümüyle Pazar akşamı TRT 1’de...

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