Sürpriz şehirlere yeni hatlar açacak

Akit Ekonomi

Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanından 350’den fazla destinasyona yolcu taşıyan göklerdeki gururumuz Türk Hava Yolları, 2020 yılına daha güçlü filosu ve yeni hatları ile girmeye hazırlanıyor. Türk Hava Yolları (THY) yatırım planları çerçevesinde uçak sayısı artırmaya devam ediyor. 2020 yılında uçuş yaptığı noktalara yenilerini eklemeye hazırlanan şirket, buna bağlı olarak yolcu sayısını da artırmayı hedefliyor. Destinasyon listesine yeni ülkeleri ekleyecek olan THY, bu yolla Afrika hava sahasının da lideri olacak.

Sıra yeni rekorlar ve noktalarda

Kurban Bayramı haftasında 2.4 milyon adet yolcu taşıyarak yeni bir rekora imza atan THY’nin Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 10- 15 uçak kiralayabileceklerini belirterek, hem Airbus A220 hem de Embraer 190-195 gibi uçaklarla da ilgilendiklerini kaydetti. Boeing 787-9’ların gelişinin devam ettiğine dikkat çeken Aycı, Airbus 350 gibi diğer uzun menzilli siparişlerin teslimlerini öne almaya çalıştıklarını vurguladı. Bu alandaki operasyonların tamamlanmasıyla birlikte yeni hatlara da uçmaya başlayacakları müjdesini veren Aycı, ‘’Hem iç hem de dış hatlarda sürpriz kentler olacak” mesajını verdi.

Los Angeles’a iki uçuş

İlker Aycı, yakın gelecekte Los Angeles uçuşlarında frekans artışına gidilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını belirterek, ’’Haftanın belirli günleri İstanbul-Los Angeles arasında iki uçuş olacak” bilgisini verdi.

Mexico City’e ilk uçuş bugün

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün verdiği bilgiye göre THY, Güney Amerika’da Cancun ve Mexico City için uçuşlara başlıyor. Üstün, bu hatlarla ilgili şu bilgileri verdi: “Latin Amerika’nın ikinci büyük şehri Mexico City ve Orta Amerika’nın çok tercih edilen turizm merkezi Cancun’a tarifeli seferleri başlatıyoruz. Açılışa özel ilk sefer 22 Ağustos sabahı 04.45’te (bugün) yapılacak. Uçak 15 saat 15 dakikalık uçuşun ardından yerel saatle aynı gün 12.00’de Mexico City-Benito Juerez havalimanında olacak. Böyle planlandı. Uçak Mexico City’de 1 saat 20 dakika bekleyecek, yakıt alacak. Ardından 2 saat 20 dakikalık uçuşla Cancun’a uçulacak. Bekleme ile birlikte toplam 18 saat 55 dakikalık ilk seferi Boeing 777-300ER ile yapacağız. Sonra Boeing 787-9 ile uçmaya başlayacağız. Bu uçuşlarla Türk Hava Yolları, Amerika kıtasında toplam 19 noktaya uçmuş olacak. Böylece THY’nin uçtuğu ülke sayısı 126’ya ve şehir sayısı Mexico City ile 314’e, Cancun ile 315 çıkmış olacak. Bu ciddi bir rekordur.”