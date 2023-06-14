Sürpriz karar! İşte Bekir Bozdağ'ın yeni görevi
Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yeni görevi belli oldu.
AK Parti TBMM Başkanlık Divanı üyelerini belirledi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu
TBMM Başkan vekili Bekir Bozdağ oldu. İbrahim Eüypoğlu, Alpay Özalan ve Hasan Turan İdare Amiri olurken Katip Üyeleri ise Havva Söylemez, Kurtcan Çelebi, Rümeysa Kadak, Ali Biçer, Muhammed Adak ve Mahmut Atilla Kaya getirildi.
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