Sürpriz karar çıkacak: Yusuf Yazıcı transferinde herkes ters köşe! Mesajı verdi...

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli gibi! Trabzonspor forması ile beklentilerin altında kalan Yusuf Yazıcı, an itibarıyla Rusya yolcusu... Akşam'a göre; Trabzonspor'daki ikinci döneminde beklentilerin epey uzağında bir performans gösteren Yusuf Yazıcı'nın yeni rotası CSKA Moskova olacak gibi duruyor! Yetenekli hücumcunun menajeri de Rus temsilcisinin ilgisini resmen doğruladı ve beklenenin aksine hareket ederek Türkiye'den ayrılacaklarının sinyalini verdi.

İlk olarak Trabzonspor forması ile harikalar yaratan ve astronomik bir bedel ile Fransa ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, an itibarıyla Karadeniz ekibinde gözden çıkarıldı!

Avrupa'da aradığını bulamayan ve Trabzonspor'a kiralık olarak dönen Yusuf, buradaki performansı ile de beklentilerin altında kaldı ve sözleşme uzatma ihtimali rafa kaldırıldı...

Önümüzdeki yaz; bonservisinin bulunduğu Lille'e mecburen dönecek olan Yusuf, oradan da Rusya'ya geçecek gibi görünüyor.

Kısa bir dönem CSKA Moskova forması giyen Yazıcı, Rus ekibi ile 12 maça çıkarken, 8 gol ve 2 asistlik harika bir katkı sağlamıştı!

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Yusuf Yazıcı'nın etkileyici performansından çok memnun kalan CSKA, o dönem için Lille'in istediği yüksek bonservis yüzünden transferden vazgeçmek zorunda kalmıştı...

Şu anda ise Fransız ekibi ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Yazıcı, Rusya'ya çok daha makul bir bonservis bedeli ile transfer olabilir!

CSKA Moskova'nın Yusuf Yazıcı ile ilgilendiğini resmen açıklayan menajer de kritik sürecin devam ettiğini belirtirken, ayrıca da Rusya'ya yeşil ışık yaktı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarda Yusuf Yazıcı ile anlaşmalarının bittiğini ve birkaç oyuncu ile yolların ayrılacağının netleştiğini ifade etmişti.

Trabzonspor forması ile bu sezon 24 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 960 dakika sahada kaldı ve 6 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.