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Gündem Sürpriz hasat! Ocak ayında yeniden meyve verdi
Gündem

Sürpriz hasat! Ocak ayında yeniden meyve verdi

Yeniakit Publisher
2024-01-10 12:36:00 - 2024-01-10 12:37:27
Sürpriz hasat! Ocak ayında yeniden meyve verdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ocak ayında sürpriz bir hasat yapıldı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir ceviz ağacının yeniden meyve vermesine neden oldu. Üzerinde tek bir yaprak bile kalmayan ceviz ağacının meyve verdiğini gören yaşlı çiftçiler ise böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını söyledi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapraklarını döken ceviz ağacı ikinci kez meyve verdi. Görenleri hayrete düşüren olay Alaşehir'in Hacıaliler Mahallesi’nde yaşandı. Yapraklarını tamamen döken ceviz ağacını budamaya giden çiftçiler onlarca cevizi ağaç dallarında görünce hayrete düştüler. Ağaçların sahibi ve komşuları cevizleri toplayıp kırarak yedi. Cevizlerin olgunlaşmış olmasına da şaşıran çiftçiler hayatlarında ilk kez böyle bir olaya tanıklık ettiklerini söyledi.

Alaşehir Hacıaliler Mahallesi’nde oturan Hayriye Peker (61), evlerinin bahçesinde bulunan ceviz ağacını budamak için gittiklerinde ağacın meyve verdiğini gördüklerini söyledi. Peker, "Yaprak açtığını biliyorduk ama meyvesi olduğunu bilmiyorduk. Ağacın yapraklarının arasına baktığımızda ceviz verdiğini gördük, şaşırdık kaldık. Cevizlerden birkaç tane kırdık, baktık ki normal ceviz. O zaman budamayı bıraktık. Cevizlerin olgunlaşmasını bekledik, kabukları çatlayarak, olgunlaştılar hasat ettik. Kırıp bakıyoruz, içleri de normal ceviz meyvesinin aynısı. Bu yıl ikinci hasadı yaptık. Yaşım 61, bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Havalar sıcak gitti. Ona bağlıyoruz. Bağlarda da aynısı oldu. Her şey öyle. Evin önündeki çiçekler bile açıyor. Hiç kış yaşamadık" dedi.

Peker ailesinin komşuları olan Ömer Yaşar ise şunları söyledi: "Komşunun ceviz ağacını bende ilk defa gördüm. Halbuki ceviz çoktan toplanmış olması lazım. Havanın sıcak gitmesinden dolayı tekrar ceviz vermiş. Cevizleri dalında gördük. 71 yaşımdayım böyle bir şeye hiç şahit olmadık, ilk defa görüyorum. Hava şartlarından kaynaklanıyor".
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