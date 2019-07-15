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Sürpriz görüşmenin detayları ortaya çıktı! Bakanlık mı teklif etti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni partide ismi geçen Mehmet Şimşek'le yaptığı görüşmeden bakanlık teklifinde bulunmadığı sadece fikirlerini aldığı öğrenildi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:38
Sürpriz görüşmenin detayları ortaya çıktı! Bakanlık mı teklif etti?

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kuracağı söylenen yeni partiyle ilgili ismi geçen ekonomiden sorumlu eski bakanlardan ve eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Erdoğan'ın Şimşek'e bakanlık teklif etmediği sadece fikir alışverişinde bulunduğu iddia edildi.

 

Yeni parti iddiaları Ankara'nın önemli gündem maddelerin biri. Ali Babacan'ın kurucu üyeleri arasında yer aldığı AK Parti'den 18 yıl sonra istifa etmesi ve "Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir" demesi yeni parti iddialarını güçlendirdi.

İngiltere'de danışmanlık yapan Mehmet Şimşek'in de kurulacağı iddia edilen yeni partide yer alacağı kulislerde dolaşan bilgiler arasında. Şimşek, yeni parti iddialarına ilişkin bir soruya "Zamanı gelince konuşuruz" diye yanıt vermişti.

"Zaman zaman bir araya gelelim"

Dün Erdoğan ile Şimşek'in bir görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. Gazeteci Abdulkadir Selvi de "Şimşek'e ekonominin başına geçmesi önerildi mi?" başlık yazısında görüşmenin detaylarını paylaştı.

Selvi, görüşmede Erdoğan'ın, Şimşek'e ekonominin başına geçmesi yönünde bir teklifte bulunmadığını iddia etti. Verimli bir görüşme gerçekleştiğini aktaran Selvi, "Şimşek, uluslararası sermaye hareketleri ve küresel ekonomi konusunda değerlendirmelerde bulunmuş" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Şimşek'e "Zaman zaman bir araya gelelim" dediğini iddia eden Selvi "Şimşek de 12 yıl bakanlığını yaptığı Erdoğan'a teşekkür etmiş. Yani Erdoğan'dan bakanlık teklifi yok" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:38
  1. Ankara
  2. abdülkadir selvi
  3. ekonomiden sorumlu eski bakanlardan ve eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan

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