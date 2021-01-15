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Dünya Sürpriz gelişmeyi duyurdular! Türkiye'den savaş gemisi alacaklar
Dünya

Sürpriz gelişmeyi duyurdular! Türkiye'den savaş gemisi alacaklar

Türkiye'den insanız hava araçları alan Ukrayna, yeni bir hamleye hazırlanıyor. Kiev yönetimi, Türkiye'den savaş gemisi almaya kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 10:05:00 -
Sürpriz gelişmeyi duyurdular! Türkiye'den savaş gemisi alacaklar

Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii iş birliği artarak sürüyor.

Türkiye'den insansız hava araçları alarak gücüne güç katan Ukrayna'dan yeni bir hamle daha geldi.

Ukrayna, Karadeniz ve Azak Denizi'nde güvenliğin artırılması için donanmasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Ukrayna'nın Türkiye'den 4 adet Ada sınıfı korvet alacağı açıklandı. Korvetlerin ilkinin inşasına yakın zamanda başlanacak.

Ukrayna'dan açıklama

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neizhpapa 2021 donanma eğitim yılı açılışı konuşmasında, Türkiye'den 4 adet savaş gemisi alacaklarını ve birkaç ay içinde inşasına başlanacağını duyurdu.

Yüksek yerlilik oranı

Türkiye’nin ilk defa korvet tipi askeri bir geminin ülkemizin kaynakları ile üretilmesi projesi olan MİLGEM kapsamında ülkemize TCG-HEYBELİADA, TCG-BÜYÜKADA, TCG-BURGAZADA, TCG-KINALIADA adı verilen korvetler kazandırılmıştı.

İşte müthiş özellikleri

Ada Sınıfı Korvet; hava, suüstü ve sualtı hedeflerinin tespiti, konumunun belirlenmesi, sınıflandınlması, teşhisi ve imhasını gerçekleştirebilir ve Deniz Topçu Ateşi Desteği sağlayabilir. Korvetler, her tür potansiyel tehdidi önlemenin yanı sıra deniz gözetleme ve devriyesi, kıyı ve altyapısı korunması, Münhasır Ekonomik Bölge denetlemesi ve gözetimi gibi deniz operasyonlarını da icra edebilir.

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