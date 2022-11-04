Sürpriz gelişme! O ülke ANKA ile AKSUNGUR'a müşteri oldu

Türk savunma sanayiinin 30 şirketle katıldığı Endonezya fuarından müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye'den BORA/KHAN füzesi, hava savunma sistemi, KAPLAN tankı, savaş yönetim sistemi ve zırhlı araçlar satın alan Cakarta yönetimi, SİHA konusunda da ANKA ve AKSUNGUR'la ilgileniyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, bu SİHA'ların Endonezya'ya satışı konusunda görüşmelerin sürdüğünü, müjdeli haberlerin yakında gelebileceğini söyledi.

Indo Defence Expo&Forum 2022 Fuarı'nda SavunmaSanayiST ile gazeteci Tolga Özbek'e yaptığı açıklamada Kotil, "ANKA ve AKSUNGUR ihtiyaçları var. Kontratı imzalanmayan bir işi paylaşmıyoruz ama tüm bu ürünlerimizin görüşmesini buradaki yetkililerle yapmaya devam edeceğiz. İnşallah Endonezya özelinde güzel haberler çıkar" dedi.

Fuara Türkiye'nin geniş bir katılım gösterdiğine işaret eden Temel Kotil, bu durumun son yıllarda olağan hale geldiğine dikkat çekerek, "Savunma sanayiinde artık herhangi bir fuara girdiğiniz zaman Türkiye en büyük katılımı veren ülke haline geldi. Bu eskiden Amerika'ydı, Almanya'ydı, Ruslardı... Onlar yok artık, bizler varız. Yani büyüklük olarak demek istiyorum, tabii ki onlarda var hâlâ" diye konuştu.

"İnsan kaynağını değerlendireceğiz"

Güneydoğu Asya devi Endonezya'yı 'çok insan yetiştiren fakat aynı ölçekte projesi olmayan ülke' sözleriyle tanımlayan Kotil, gerek uçak yapısalı gerekse de akışkan dinamikler konusunda buradaki insan gücünden faydalanmak istediklerini dile getirdi.

TUSAŞ'ın İngiliz BAE Systems mühendislerini Milli Muharip Uçak projesinde istihdam ettiğini hatırlatan Kotil, benzer bir durumun Endonezya için de geçerli olabileceğini söyledi. "Burada ofisimiz var, mühendislerimiz var, sayılarını artırıyoruz. Malezya ve Pakistan'da 100'e yakın personele ulaştık" diyen Kotil, Malezya'ya da kısa bir süre önce 3 adet ANKA SİHA sattıklarını hatırlattı.