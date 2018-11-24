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Sürpriz gelişme... İstanbul, Ankara ve İzmir adayları...

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklaması beklenen İstanbul, İzmir ve Ankara belediye başkan adaylarının haftaya Salı gününe kalabileceği bildirildi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 07:04
Sürpriz gelişme... İstanbul, Ankara ve İzmir adayları...

Edinilen bilgiye göre Haliç Kongre Merkezinde AK Parti’nin 50 ilin belediye başkan adaylarının açıklanmasına dair toplantısında değişiklik bekleniyor. Toplantının en önemli başlığı İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkan adaylarının kimler olacağıydı.

Ancak partide yaşanan son dakika gelişmeleriyle bu üç büyük ilin başkan adayı isimlerinin açıklanmasının önümüzdeki hafta salı günü AK Parti Grup Toplantısına kalabileceği öne sürüldü. Bununla birlikte Afyon, Balıkesir, Eskişehir, Konya, Sakarya ve Trabzon illerinin de adaylarının aynı toplantıya kaldığı belirtiliyor. Bu illerin başkan adaylarının kim olduğunun önceden konuşulmasına rağmen ortaya çıkan bazı pürüzler nedeniyle açıklamanın ertelendiği ifade edildi.

İlçe hazırlığı yüzünden açıklama salıya kaldı

Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için düşündüğü TBMM Başkanı Binali Yıldırım’la iki saatlik görüşmesinin ardından bugün de telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım’ın İstanbul adaylığı konusunda sıkıntı olmadığı, ilçe belediye başkan adayları konusunda yapılacak çalışma nedeniyle açıklamanın önümüzdeki haftaya kaldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 07:04
  1. Trabzon
  2. Sakarya
  3. Konya
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Eskişehir
  7. Balıkesir
  8. Ankara
  9. Afyon
  10. gazeteerdoğan
  11. 3 il
  12. izmir
  13. istanbul
  14. aday
  15. ankara

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