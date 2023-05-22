Sürpriz bomba gelişme... Haber geldi: Çok ama çok heyecanlı bölüm...

TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Yürek Çıkmazı, duygu yüklü hikayesiyle 23 Mayıs Salı günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

TRT 1’in güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü hikayesiyle ekranlara gelen Yürek Çıkmazı dizisi, 23 Mayıs Salı günü 25’inci bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Yürek Çıkmazı; kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının hikayesini ekranlara taşıyor.

‘Yürek Çıkmazı’nın 23 Mayıs Salı günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 25. bölümünde neler olacak:

Halil’in yaptığı fedakarlığı öğrenen Zeynep’in mutluluğu kadar acısı da büyüktür. Çünkü öğrendiği gerçekler, hayatta en çok güvendiği insanlardan birisi olan babası Cem’in korkunç yalanını da ortaya çıkarmıştır. Zeynep hayatındaki en zor yüzleşmelerden birini gerçekleştirebilmek için Halil’in desteğini ister.

Diğer taraftan Dündar Göreli, Salkım’ı ona vermesi için Halil’i sıkıştırır. Halil ve Cem şüpheleri Zeynep’in üzerinden çekmek için akıllara durgunluk verecek tehlikeli planları için harekete geçer.

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Kader’in asıl niyetini babasına ispatlamaya çalışan Feride, Kader’i takip eder ve onu Solmaz’ın mezarını ziyaret ederken görür. Kader, Feride’nin bu bilgiyi Yılmaz’a söylemesini önlemek için Halil’den yardım ister. Ama Yılmaz sürpriz bir şekilde gerçeği öğrenecektir. Kader’in Solmaz’ın kardeşi olduğunu öğrenen Yılmaz, gördüğü sanrılarında etkisiyle tamamen köşeye sıkışmış hisseder. Ona göre bu çıkmazdan kurtulmasının tek yolu Kader’in hayatına son vermektir

“Yürek Çıkmazı” 25. bölümüyle 23 Mayıs Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1’de