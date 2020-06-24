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Dünya

Suriye'ye hava saldırısı düzenlendi! Askeri noktalar hedef alındı

Esad rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'e ait savaş uçaklarının, gece saatlerinde Hama'nın doğu kırsalında yer alan Selemiye ve Sabbura bölgelerindeki askeri üslerin hedef alındığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 02:41:00 -
Suriye'ye hava saldırısı düzenlendi! Askeri noktalar hedef alındı

Askeri bir kaynağa dayandırılan haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelerden birçoğunu hedefine ulaşmadan düşürdü. Sadece maddi zarar oluştu." ifadelerine yer verildi.

Ülkenin orta kesimindeki Hama'da, rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun emrindeki terörist grupların da bulunduğu biliniyor.

İsrail makamlarından, saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Esed rejimi, İsrail'in 5 Mayıs'ta Halep'teki askeri noktalarına, 31 Mart'ta Humus'un doğusuna, 20 Nisan'da yine aynı bölgedeki Palmira'ya (Tedmur), 27 Nisan'da başkent Şam yakınlarına ve son olarak 1 Mayıs'ta ülkenin güneyine saldırdığını öne sürmüştü.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, 28 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın Suriye'ye yerleşmesini engelleme stratejisinden, zorla oradan çıkarmaya geçtik ve bundan vazgeçmeyeceğiz. Sınırlarımızda stratejik tehditlerin büyümesine izin vermeyeceğiz. Mücadeleyi düşmanın bölgesinde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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