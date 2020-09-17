Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığınca Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada, bölgedeki barış ve güvenliği ihlal ederek Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı'na sızmaya çalışan 11 PKK / YPG teröristinin komandoların müdahalesi ve kara ateş destek araçlarının kullanılmasıyla etkisiz hale getirildiğini söyledi.