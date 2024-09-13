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Gündem Suriye’nin kuzeyinde PKK’ya darbe!
Gündem

Suriye’nin kuzeyinde PKK’ya darbe!

Yeniakit Publisher
2024-09-13 17:38:00 -
Suriye’nin kuzeyinde PKK’ya darbe!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son günlerde terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

 

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