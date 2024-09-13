Suriye’nin kuzeyinde PKK’ya darbe!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Son günlerde terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.
Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."