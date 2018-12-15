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Suriye'nin kuzeyinde çatışma! Teröristler ateş açtı

Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Türkiye sınırına 19 kilometre mesafedeki Mare ilçesinde ÖSO hatlarına saldırdı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 08:37
Suriye'nin kuzeyinde çatışma! Teröristler ateş açtı

YPG/PKK, Türkiye sınırına 19 kilometre uzaklıkta yer alan Halep iline bağlı Mare ilçesini ağır silahlarla hedef aldı.

Teröristlerin Mare ilçesi çevresinde yer alan Harbil, İmhuş ve Şeyh İsa bölgelerinden başlatarak zaman zaman sivil yerleşimleri de vurduğu saldırıya ÖSO güçleri karşılık verdi.

3 saat sürdü

Taraflar arasındaki çatışma 3 saat sürerken ÖSO unsurlarından ölen ya da yaralanan olmadı.

Diğer taraftan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki ÖSO unsurlarına ilçenin güneyindeki Beşşar Esed rejimi güçleri tarafından 10 dakika süreyle uzun namlulu silahlarla saldırıldı.

Bab’daki saldırıda da ÖSO tarafında ölen veya yaralanan olmadı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 08:37
  1. YPG
  2. ÖSO

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