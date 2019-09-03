Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesi ile Çobanbey beldesinde bomba yüklü motosikletlerle art arda saldırılar düzenlendi- Azez İlçe merkezindeki saldırıda bir sivil hayatını kaybetti, 11 sivil yaralandı

AZEZ (AA) - Suriye'nin kuzeyinde Halep iline bağlı Azez ilçesinde motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu bir sivil yaşamını yitirdi, 11 sivil yaralandı. Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe merkezinde, bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak etti.

Patlamada, ilk belirlemelere göre bir sivil hayatını kaybetti, 11 sivil yaralandı. Patlamanın etkisiyle çevredeki dükkanlar zarar görürken, çıkan yangına Sivil Savunma ekipleri müdahale etti.

Olay yerine gelen emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde de bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Güvenlik birimleri, art arda yapılan saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

YPG/PKK terör örgütü, Münbiç bölgesindeki unsurlarıyla sızdığı bölgede zaman zaman yerleşim merkezlerinde sivillere yönelik bombalı saldırılar gerçekleştiriyor.



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