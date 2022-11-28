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Aktüel 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG'li terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 10:59:00 - 2022-11-28 11:03:47
14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan, yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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